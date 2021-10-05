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Деревянко признался в зависти из-за полёта Пересильд и Шипенко на МКС

Актёр пояснил, что позавчера созванивался с режиссёром, и тот абсолютно не волновался из-за космической экспедиции.

5 октября, 13:43
<p>Фото © Саша Гусов / <a href="https://vyzov.roscosmos.ru/108/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт "Роскосмоса"</a></p>

Фото © Саша Гусов / сайт "Роскосмоса"

Российский актёр театра и кино Павел Деревянко рассказал, что переживает и счастлив за актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые стали членами киноэкипажа пилотируемого корабля "Союз МС-19", сегодня отправившегося на МКС.

"Счастлив, взволнован, горд. Завидую. Всё как у всех. Немножко волнуюсь. Переживаю за ребят, конечно. Всё-таки это не просто на самолёте полететь", — цитирует RT Деревянко.

Как пояснил собеседник телеканала, 3 октября он разговаривал с Шипенко. Режиссёр в беседе с актёром признался, что не волнуется из-за миссии, и сравнил её с экспедицией в другой город.

В Кремле следят за полётом киноэкипажа к МКС и желают ему успехов

В Кремле следят за полётом киноэкипажа к МКС и желают ему успехов

Ранее Лайф сообщал, что корабль с киноэкипажем пристыковали к МКС вручную. "Союз МС-19" сблизился с российским сегментом Международной космической станции, совершив два витка вокруг Земли.

Напомним, Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС, а старт пилотируемого корабля с космодрома Байконур состоялся сегодня ранее.

Космонавт показал полёт корабля с киноэкипажем с борта МКС

Космонавт показал полёт корабля с киноэкипажем с борта МКС

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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