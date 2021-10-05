Деревянко признался в зависти из-за полёта Пересильд и Шипенко на МКС

Российский актёр театра и кино Павел Деревянко рассказал, что переживает и счастлив за актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые стали членами киноэкипажа пилотируемого корабля "Союз МС-19", сегодня отправившегося на МКС.

"Счастлив, взволнован, горд. Завидую. Всё как у всех. Немножко волнуюсь. Переживаю за ребят, конечно. Всё-таки это не просто на самолёте полететь", — цитирует RT Деревянко.

Как пояснил собеседник телеканала, 3 октября он разговаривал с Шипенко. Режиссёр в беседе с актёром признался, что не волнуется из-за миссии, и сравнил её с экспедицией в другой город.

Ранее Лайф сообщал, что корабль с киноэкипажем пристыковали к МКС вручную. "Союз МС-19" сблизился с российским сегментом Международной космической станции, совершив два витка вокруг Земли.