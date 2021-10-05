НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Всякое может случиться": Сёмин допустил возвращение в "Локомотив" после отставки Николича

Последним клубом 74-летнего специалиста был "Ростов", который он покинул в конце сентября.

5 октября, 13:31
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин не исключил возвращения в столичный клуб. Об этом сообщает Eurostavka.

Во вторник "Локомотив" объявил об отставке с поста главного тренера Марко Николича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2020 года, выиграв с ней Кубок России.

"Возвращение в "Локомотив"? В жизни всякое может случиться, посмотрим", — сказал Сёмин.

"Не собираюсь завершать карьеру": Сёмин рассказал о своём будущем после ухода из "Ростова"

"Не собираюсь завершать карьеру": Сёмин рассказал о своём будущем после ухода из "Ростова"

Последним клубом 74-летнего специалиста был "Ростов", который он покинул в конце сентября. Тренер руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.

Большую часть тренерской карьеры Сёмин провёл в "Локомотиве", выиграв с ним три чемпионата России, шесть Кубков страны и три национальных Суперкубка. Также он возглавлял олимпийскую сборную Новой Зеландии, "Памир" из Душанбе, сборную России, московское и киевское "Динамо", азербайджанскую "Габалу", саранскую "Мордовию" и махачкалинский "Анжи".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1