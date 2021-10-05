"Всякое может случиться": Сёмин допустил возвращение в "Локомотив" после отставки Николича
Последним клубом 74-летнего специалиста был "Ростов", который он покинул в конце сентября.
Фото © ФК "Ростов"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин не исключил возвращения в столичный клуб. Об этом сообщает Eurostavka.
Во вторник "Локомотив" объявил об отставке с поста главного тренера Марко Николича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2020 года, выиграв с ней Кубок России.
"Возвращение в "Локомотив"? В жизни всякое может случиться, посмотрим", — сказал Сёмин.
Последним клубом 74-летнего специалиста был "Ростов", который он покинул в конце сентября. Тренер руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.
Большую часть тренерской карьеры Сёмин провёл в "Локомотиве", выиграв с ним три чемпионата России, шесть Кубков страны и три национальных Суперкубка. Также он возглавлял олимпийскую сборную Новой Зеландии, "Памир" из Душанбе, сборную России, московское и киевское "Динамо", азербайджанскую "Габалу", саранскую "Мордовию" и махачкалинский "Анжи".
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