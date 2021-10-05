Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин не исключил возвращения в столичный клуб. Об этом сообщает Eurostavka.

Во вторник "Локомотив" объявил об отставке с поста главного тренера Марко Николича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2020 года, выиграв с ней Кубок России.

"Возвращение в "Локомотив"? В жизни всякое может случиться, посмотрим", — сказал Сёмин.

Последним клубом 74-летнего специалиста был "Ростов", который он покинул в конце сентября. Тренер руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.