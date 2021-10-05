Футболист "Спартака" Промес выбыл на три недели из-за травмы

Полузащитник московского "Спартака" Куинси Промес пропустит примерно три недели из-за травмы колена. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Голландец получил повреждение в минувшие выходные в матче десятого тура чемпионата против грозненского "Ахмата" (0:1). Он вышел на поле в стартовом составе, а на 78-й минуте был заменён на Александра Ломовицкого.

"У него диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава. На восстановление игрока уйдёт примерно три недели. Ждём тебя на поле, Квинси!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Из-за травмы Промес пропустит матчи чемпионата России против московского "Динамо" (16 октября) и петербургского "Зенита" (24 октября). Также он не сможет сыграть во встрече Лиги Европы с английским "Лестером" (20 октября).