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Футболист "Спартака" Промес выбыл на три недели из-за травмы

Он пропустит матчи против "Динамо" и "Зенита" в чемпионате России и встречу с "Лестером" в Лиге Европы.

5 октября, 12:46
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Полузащитник московского "Спартака" Куинси Промес пропустит примерно три недели из-за травмы колена. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Голландец получил повреждение в минувшие выходные в матче десятого тура чемпионата против грозненского "Ахмата" (0:1). Он вышел на поле в стартовом составе, а на 78-й минуте был заменён на Александра Ломовицкого.

"У него диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава. На восстановление игрока уйдёт примерно три недели. Ждём тебя на поле, Квинси!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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Из-за травмы Промес пропустит матчи чемпионата России против московского "Динамо" (16 октября) и петербургского "Зенита" (24 октября). Также он не сможет сыграть во встрече Лиги Европы с английским "Лестером" (20 октября).

Накануне стало известно, что до конца года выбыл лучший бомбардир "Спартака" в нынешнем сезоне Эсекьель Понсе. Аргентинцу после травмы сделали операцию на мениске.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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