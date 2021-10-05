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"Семьи больше нет": Жена вратаря сборной России Сафонова намекнула на измену мужа

Буквально в июне этого года у пары родилась дочь, а в декабре прошлого они сыграли свадьбу.

5 октября, 12:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJGiHQnFh3V/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nastysha_za_</a></p>

Фото © Instagram / nastysha_za_

Жена вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова Анастасия в своём инстаграме намекнула на измены супруга и заявила, что "семьи больше нет".

"Сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытания деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать", — написала Анастасия Сафонова.

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Отметим, что Матвей Сафонов женился на своей девушке Анастасии в декабре прошлого года. Этим летом у них родилась дочь.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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