Жена вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова Анастасия в своём инстаграме намекнула на измены супруга и заявила, что "семьи больше нет".

"Сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытания деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать", — написала Анастасия Сафонова.