"Семьи больше нет": Жена вратаря сборной России Сафонова намекнула на измену мужа
Буквально в июне этого года у пары родилась дочь, а в декабре прошлого они сыграли свадьбу.
Фото © Instagram / nastysha_za_
Жена вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова Анастасия в своём инстаграме намекнула на измены супруга и заявила, что "семьи больше нет".
"Сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытания деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать", — написала Анастасия Сафонова.
Отметим, что Матвей Сафонов женился на своей девушке Анастасии в декабре прошлого года. Этим летом у них родилась дочь.
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