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Море претензий: Почему президент РПЛ Сергей Прядкин оставил свой пост

Он работал в Премьер-лиге с момента её основания в 2001 году. Полтора года назад его единогласно выбрали на новый срок, но постепенно у клубов начало расти недовольство действиями руководителя.

5 октября, 12:39
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Сергей Прядкин решил не дожидаться вынесения вотума недоверия со стороны клубов и самостоятельно подал в отставку с поста президента Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главы организации назначили главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Он будет возглавлять РПЛ до новых выборов, которые пройдут 22 ноября.

Плодотворная работа и победа на всех выборах

Прядкин работал в Премьер-лиге с момента её основания в 2001 году. Он возглавил организацию в ноябре 2007 года, после чего из раза в раз побеждал на всех выборах. Параллельно с декабря 2018-го по февраль 2019 года он после отставки Виталия Мутко исполнял обязанности президента РФС и великолепно справился с непростой ношей.

Последние выборы главы РПЛ состоялись всего полтора года назад. Любопытно, что Прядкин победил на них дважды. Сначала он выиграл в январе 2020 года, но РФС обнаружил процедурные нарушения, поскольку не была проведена отчётно-выборная конференция. Через два месяца состоялись новые выборы, которые вновь прошли на безальтернативной основе, и вновь Прядкин заручился поддержкой всех без исключения клубов на очередные пять лет.

Глава судейского департамента РФС Хачатурянц назначен и.о. президента РПЛ

Глава судейского департамента РФС Хачатурянц назначен и.о. президента РПЛ

Пандемия многое изменила

Практически сразу после выборов президента РПЛ чемпионат России был прерван из-за распространения коронавирусной инфекции. После трёхмесячной паузы не всё сразу пошло гладко. Специально разработанный ковидный регламент оставлял место для казусов. Самым неприятным из них стал знаменитый матч "Сочи" против "Ростова", в котором команда Валерия Карпина из-за вспышки инфекции была вынуждена выставить молодёжный состав и проиграла с оглушительным счётом 1:10. Тогда Прядкин подвергся критике за то, что недостаточно решительно действовал в критической ситуации. Понятно, что проведение подобного матча негативно повлияло на имидж лиги.

Также главу РПЛ осуждали за несправедливое, с точки зрения клубов, распределение доходов от реализации телевизионных прав. Особенно недовольны были команды из нижней части турнирной таблицы. Их возмущало, что распределение значительной части суммы было увязано с занимаемым в первенстве местом. Естественно, что они хотели получать равные с лидерами доли от доходов Премьер-лиги.

Кроме того, недовольство вызвала и ситуация с "Тамбовом" в предыдущем сезоне. Команда потеряла финансирование, но всё равно доиграла первенство до конца, уступая всем подряд. В её составе на поле выходили футболисты, которые не пригодились другим клубам. "Тамбов" стал далеко не первой командой, прекратившей своё существование. Ранее по тому же пути проследовали пермский "Амкар" и обладатель Кубка России "Тосно". Улучшению имиджа РПЛ и увеличению доходов клубов это никак не способствовало.

Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку

Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку

Из-за провала в еврокубках шумиха возобновилась

В начале 2021 года критика Прядкина на какое-то время поутихла, на затем понеслась с новой силой. Этому способствовало крайне неудачное выступление российских клубов в еврокубках. В прошлом сезоне ни одной российской команде не удалось выйти в плей-офф, а в нынешнем уже на стадии квалификации выбыли "Сочи" и казанский "Рубин", а "Спартаку" не удалось пробиться в Лигу чемпионов. Это всё вылилось в резкое падении в рейтинге УЕФА, уменьшение квот на участие в еврокубках и, конечно же, сокращение доходов клубов.

Были у клубов претензии к Прядкину и в связи с реализацией телевизионных прав на новый период. Сергея Геннадьевича вполне устраивала ситуация с монополией "Матч ТВ", а клубы были заинтересованы в проведении тендера с несколькими участниками. Было понятно, что конкуренция за покупку прав приведёт к их значительному подорожанию и росту доходов клубов. В результате тендер, по всей видимости, всё же состоится, а вот Прядкину пришлось уйти.

Руководители четырёх клубов отказались занять пост и.о. президента РПЛ

Руководители четырёх клубов отказались занять пост и.о. президента РПЛ

По информации СМИ, клубы были готовы вынести главе лиги вотум недоверия в случае его отказа добровольно уйти в отставку. Сообщалось, что Прядкин попросил о встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, чтобы заручиться его поддержкой. Состоялась ли эта встреча, доподлинно неизвестно, но главе РПЛ это в любом случае не помогло сохранить пост.

Вероятнее всего, новым руководителем лиги станет Ашот Хачатурянц — глава судейского департамента РФС. Он пока получил статус "и.о." президента РПЛ, но, кажется, вопрос решён. Тем более, что РФС в последнее время не стесняется ставить своих людей в руководство главных лиг страны. Вспомните хотя бы историю с Александром Алаевым, который взял управление ФНЛ под свой контроль и объединил с ней ПФЛ, получив новый турнир под названием ФНЛ-2. Ждать в любом случае осталось недолго.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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