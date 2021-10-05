Море претензий: Почему президент РПЛ Сергей Прядкин оставил свой пост Он работал в Премьер-лиге с момента её основания в 2001 году. Полтора года назад его единогласно выбрали на новый срок, но постепенно у клубов начало расти недовольство действиями руководителя. 5 октября, 12:39 Фото © РПЛ

Сергей Прядкин решил не дожидаться вынесения вотума недоверия со стороны клубов и самостоятельно подал в отставку с поста президента Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главы организации назначили главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Он будет возглавлять РПЛ до новых выборов, которые пройдут 22 ноября.

Плодотворная работа и победа на всех выборах

Прядкин работал в Премьер-лиге с момента её основания в 2001 году. Он возглавил организацию в ноябре 2007 года, после чего из раза в раз побеждал на всех выборах. Параллельно с декабря 2018-го по февраль 2019 года он после отставки Виталия Мутко исполнял обязанности президента РФС и великолепно справился с непростой ношей.

Последние выборы главы РПЛ состоялись всего полтора года назад. Любопытно, что Прядкин победил на них дважды. Сначала он выиграл в январе 2020 года, но РФС обнаружил процедурные нарушения, поскольку не была проведена отчётно-выборная конференция. Через два месяца состоялись новые выборы, которые вновь прошли на безальтернативной основе, и вновь Прядкин заручился поддержкой всех без исключения клубов на очередные пять лет.

Пандемия многое изменила

Практически сразу после выборов президента РПЛ чемпионат России был прерван из-за распространения коронавирусной инфекции. После трёхмесячной паузы не всё сразу пошло гладко. Специально разработанный ковидный регламент оставлял место для казусов. Самым неприятным из них стал знаменитый матч "Сочи" против "Ростова", в котором команда Валерия Карпина из-за вспышки инфекции была вынуждена выставить молодёжный состав и проиграла с оглушительным счётом 1:10. Тогда Прядкин подвергся критике за то, что недостаточно решительно действовал в критической ситуации. Понятно, что проведение подобного матча негативно повлияло на имидж лиги.

Также главу РПЛ осуждали за несправедливое, с точки зрения клубов, распределение доходов от реализации телевизионных прав. Особенно недовольны были команды из нижней части турнирной таблицы. Их возмущало, что распределение значительной части суммы было увязано с занимаемым в первенстве местом. Естественно, что они хотели получать равные с лидерами доли от доходов Премьер-лиги.

Кроме того, недовольство вызвала и ситуация с "Тамбовом" в предыдущем сезоне. Команда потеряла финансирование, но всё равно доиграла первенство до конца, уступая всем подряд. В её составе на поле выходили футболисты, которые не пригодились другим клубам. "Тамбов" стал далеко не первой командой, прекратившей своё существование. Ранее по тому же пути проследовали пермский "Амкар" и обладатель Кубка России "Тосно". Улучшению имиджа РПЛ и увеличению доходов клубов это никак не способствовало.

Из-за провала в еврокубках шумиха возобновилась

В начале 2021 года критика Прядкина на какое-то время поутихла, на затем понеслась с новой силой. Этому способствовало крайне неудачное выступление российских клубов в еврокубках. В прошлом сезоне ни одной российской команде не удалось выйти в плей-офф, а в нынешнем уже на стадии квалификации выбыли "Сочи" и казанский "Рубин", а "Спартаку" не удалось пробиться в Лигу чемпионов. Это всё вылилось в резкое падении в рейтинге УЕФА, уменьшение квот на участие в еврокубках и, конечно же, сокращение доходов клубов.

Были у клубов претензии к Прядкину и в связи с реализацией телевизионных прав на новый период. Сергея Геннадьевича вполне устраивала ситуация с монополией "Матч ТВ", а клубы были заинтересованы в проведении тендера с несколькими участниками. Было понятно, что конкуренция за покупку прав приведёт к их значительному подорожанию и росту доходов клубов. В результате тендер, по всей видимости, всё же состоится, а вот Прядкину пришлось уйти.

По информации СМИ, клубы были готовы вынести главе лиги вотум недоверия в случае его отказа добровольно уйти в отставку. Сообщалось, что Прядкин попросил о встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, чтобы заручиться его поддержкой. Состоялась ли эта встреча, доподлинно неизвестно, но главе РПЛ это в любом случае не помогло сохранить пост.

Вероятнее всего, новым руководителем лиги станет Ашот Хачатурянц — глава судейского департамента РФС. Он пока получил статус "и.о." президента РПЛ, но, кажется, вопрос решён. Тем более, что РФС в последнее время не стесняется ставить своих людей в руководство главных лиг страны. Вспомните хотя бы историю с Александром Алаевым, который взял управление ФНЛ под свой контроль и объединил с ней ПФЛ, получив новый турнир под названием ФНЛ-2. Ждать в любом случае осталось недолго.

Авторы Роман Фейгин