"Постараемся всё решить к 1 января": Президент "Реала" Перес рассказал о попытке приобрести Мбаппе

Трансфер французского нападающего мог состояться минувшим летом, но сорвался в последний момент.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб попробует приобрести форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает El Debate.

"Надеюсь, что к 1 января мы сможем решить все вопросы по этому трансферу", — отметил Перес.

Мбаппе мог оказаться в "Реале" минувшим летом, однако переход сорвался за несколько дней до закрытия трансферного окна. Позже Перес пообещал приобрести 22-летнего футболиста в следующем году.

По словам Мбаппе, он летом просил "Пари Сен-Жермен" отпустить его и позволить перейти в другую команду.