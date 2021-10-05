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Опубликовано 5 октября 2021, 12:16

"Постараемся всё решить к 1 января": Президент "Реала" Перес рассказал о попытке приобрести Мбаппе

Фото © Twitter / kmbappe

Фото © Twitter / kmbappe

Трансфер французского нападающего мог состояться минувшим летом, но сорвался в последний момент.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб попробует приобрести форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает El Debate.

"Надеюсь, что к 1 января мы сможем решить все вопросы по этому трансферу", отметил Перес.

Мбаппе мог оказаться в "Реале" минувшим летом, однако переход сорвался за несколько дней до закрытия трансферного окна. Позже Перес пообещал приобрести 22-летнего футболиста в следующем году.

Самый дорогой футболист мира Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции
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По словам Мбаппе, он летом просил "Пари Сен-Жермен" отпустить его и позволить перейти в другую команду.

Форвард выступает за столичный французский клуб с сентября 2017 года. В его составе Мбаппе провёл 182 матча во всех турнирах, забил 136 голов и сделал 66 результативных передач.

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Роман Фейгин
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