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Шанс для Кокорина: Лидер атак "Фиорентины" Влахович отказался продлять контракт с командой

В нынешнем сезоне он провёл семь матчей за клуб из Флоренции и отметился четырьмя забитыми мячами.

5 октября, 11:17
<p>Фото © <a href="https://acffiorentina-cdn.thron.com/delivery/public/image/acffiorentina/5d7fdb61-e100-415f-95cb-63ff95ee2b41/lelbgt/std/0x0/image.jpg?scalemode=none&quality=100&dpr=100&fill=zoom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">acffiorentina.com</a></p>

Фото © acffiorentina.com

Нападающий "Фиорентины" и её лучший бомбардир в текущем сезоне Душан Влахович отказался продлевать контракт с командой. Об этом сообщил президент "фиалок" Рокко Коммиссо.

"Мы на протяжении нескольких месяцев пытались договориться с ним о продлении контракта. Влахович не принял наше предложение. Мы не планируем вступать с ним в новые переговоры", — цитирует Коммиссо пресс-служба клуба.

Он также отметил, что клуб неоднократно улучшал собственное предложение, чтобы угодить всем интересам — как игрока, так и его окружения. Однако Влахович решил отказаться от него.

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Добавим, что Влахович в этом сезоне сыграл семь матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Он является одноклубником и конкурентом по позиции россиянина Александра Кокорина, который пока голов не забивал.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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