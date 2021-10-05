Шанс для Кокорина: Лидер атак "Фиорентины" Влахович отказался продлять контракт с командой
В нынешнем сезоне он провёл семь матчей за клуб из Флоренции и отметился четырьмя забитыми мячами.
Фото © acffiorentina.com
Нападающий "Фиорентины" и её лучший бомбардир в текущем сезоне Душан Влахович отказался продлевать контракт с командой. Об этом сообщил президент "фиалок" Рокко Коммиссо.
"Мы на протяжении нескольких месяцев пытались договориться с ним о продлении контракта. Влахович не принял наше предложение. Мы не планируем вступать с ним в новые переговоры", — цитирует Коммиссо пресс-служба клуба.
Он также отметил, что клуб неоднократно улучшал собственное предложение, чтобы угодить всем интересам — как игрока, так и его окружения. Однако Влахович решил отказаться от него.
Добавим, что Влахович в этом сезоне сыграл семь матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Он является одноклубником и конкурентом по позиции россиянина Александра Кокорина, который пока голов не забивал.
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