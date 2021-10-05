Нападающий "Фиорентины" и её лучший бомбардир в текущем сезоне Душан Влахович отказался продлевать контракт с командой. Об этом сообщил президент "фиалок" Рокко Коммиссо.

"Мы на протяжении нескольких месяцев пытались договориться с ним о продлении контракта. Влахович не принял наше предложение. Мы не планируем вступать с ним в новые переговоры", — цитирует Коммиссо пресс-служба клуба.

Он также отметил, что клуб неоднократно улучшал собственное предложение, чтобы угодить всем интересам — как игрока, так и его окружения. Однако Влахович решил отказаться от него.