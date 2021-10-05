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Судебное заседание по делу тренера Хохлова против Facebook состоится в феврале

Защита отечественного специалиста ожидает, что на него смогут попасть представители американской компании.

5 октября, 10:17

Судебное заседание по делу бывшего футболиста сборной России и главного тренера "Ротора" Дмитрия Хохлова против социальной сети Facebook перенесено на 7 февраля. Об этом журналистам заявила представитель наставника волгоградцев Анна Варганова.

"Судебное заседание назначено на 7 февраля. Мы надеемся, что если Facebook получит уведомление и поймёт, что решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, то они пришлют представителя и примут участие в заседании", — отметила Варганова.

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Напомним, тренер Дмитрий Хохлов подал на Facebook в суд, так как социальная сеть блокирует его фамилию при каждом упоминании из-за того, что расценивает слово "хохол" как оскорбление украинцев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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