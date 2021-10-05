Экс-президент РПЛ Прядкин получит 12 миллионов рублей после ухода со своего поста

Бывший президент РПЛ Сергей Прядкин получит 12 миллионов рублей от лиги после ухода со своего поста. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По его информации, РПЛ обязалась выплатить Прядкину зарплату за два года. Сумма составляет 12 миллионов. В то же время, по информации "РБК-Спорт", новый руководитель лиги Ашот Хачатурянц отказался от оклада на новом посту на указанный период.