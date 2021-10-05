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Экс-президент РПЛ Прядкин получит 12 миллионов рублей после ухода со своего поста

Ранее он решил оставить занимаемую с 2007 года должность. Его место займёт глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.

5 октября, 10:42
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Бывший президент РПЛ Сергей Прядкин получит 12 миллионов рублей от лиги после ухода со своего поста. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По его информации, РПЛ обязалась выплатить Прядкину зарплату за два года. Сумма составляет 12 миллионов. В то же время, по информации "РБК-Спорт", новый руководитель лиги Ашот Хачатурянц отказался от оклада на новом посту на указанный период.

Глава судейского департамента РФС Хачатурянц назначен и.о. президента РПЛ

Глава судейского департамента РФС Хачатурянц назначен и.о. президента РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. Исполняющим обязанности руководителя Премьер-лиги назначен глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц. Он будет находиться на своём посту в статусе исполняющего обязанности до выборов руководителя РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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