Экс-президент РПЛ Прядкин получит 12 миллионов рублей после ухода со своего поста
Ранее он решил оставить занимаемую с 2007 года должность. Его место займёт глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Бывший президент РПЛ Сергей Прядкин получит 12 миллионов рублей от лиги после ухода со своего поста. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.
По его информации, РПЛ обязалась выплатить Прядкину зарплату за два года. Сумма составляет 12 миллионов. В то же время, по информации "РБК-Спорт", новый руководитель лиги Ашот Хачатурянц отказался от оклада на новом посту на указанный период.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. Исполняющим обязанности руководителя Премьер-лиги назначен глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц. Он будет находиться на своём посту в статусе исполняющего обязанности до выборов руководителя РПЛ.
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