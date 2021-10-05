Клубы РПЛ проголосовали за текущий формат проведения чемпионата России

Клубы РПЛ в ходе собрания проголосовали за сохранение текущего формата проведения чемпионата России по футболу на сезон 2022/2023.

"Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата "Тинькофф РПЛ" на сезон 2022/23 — чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров. Решение связано с неопределённостью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА", — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.