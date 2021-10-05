Клубы РПЛ проголосовали за текущий формат проведения чемпионата России
Таким образом, команды продолжат играть по гладкой схеме в 30 туров.
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Клубы РПЛ в ходе собрания проголосовали за сохранение текущего формата проведения чемпионата России по футболу на сезон 2022/2023.
"Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата "Тинькофф РПЛ" на сезон 2022/23 — чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров. Решение связано с неопределённостью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА", — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. Исполняющим обязанности руководителя Премьер-лиги назначен глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц. Он будет находиться на своём посту в статусе исполняющего обязанности до выборов руководителя РПЛ.
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