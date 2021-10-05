В Кремле следят за полётом киноэкипажа к МКС и желают ему успехов
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные события популяризируют достижения страны и космическую тематику, что очень хорошо.
Фото © Twitter / РОСКОСМОС
В Кремле следят за полётом пилотируемого корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту и желают успешного продолжения. Такие события для страны очень полезны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В космосе хватит места для всего — и, конечно, важно соблюдать пропорции. Космическая деятельность главным образом фокусируется вокруг науки, но мы со всеми россиянами следим, и волнуемся за космонавтов, и желаем успешного продолжения полёта", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, подобные события популяризируют достижения страны и космическую тематику, что очень хорошо. Песков напомнил, что Россия в космосе была пионером и, несмотря ни на что, сохраняет уверенные позиции, пусть конкуренты и наступают на пятки.
Напомним, в экипаж входят актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. На борту МКС они будут снимать фильм "Вызов" — первую картину в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС, а старт пилотируемого корабля с космодрома Байконур состоялся сегодня ранее.
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