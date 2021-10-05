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В Кремле следят за полётом киноэкипажа к МКС и желают ему успехов

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные события популяризируют достижения страны и космическую тематику, что очень хорошо.

5 октября, 10:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1445332876283760642/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РОСКОСМОС</a></p>

Фото © Twitter / РОСКОСМОС

В Кремле следят за полётом пилотируемого корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту и желают успешного продолжения. Такие события для страны очень полезны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В космосе хватит места для всего — и, конечно, важно соблюдать пропорции. Космическая деятельность главным образом фокусируется вокруг науки, но мы со всеми россиянами следим, и волнуемся за космонавтов, и желаем успешного продолжения полёта", — сказал Песков.

Космонавт показал полёт корабля с киноэкипажем с борта МКС

Космонавт показал полёт корабля с киноэкипажем с борта МКС

По словам представителя Кремля, подобные события популяризируют достижения страны и космическую тематику, что очень хорошо. Песков напомнил, что Россия в космосе была пионером и, несмотря ни на что, сохраняет уверенные позиции, пусть конкуренты и наступают на пятки.

Напомним, в экипаж входят актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. На борту МКС они будут снимать фильм "Вызов" — первую картину в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС, а старт пилотируемого корабля с космодрома Байконур состоялся сегодня ранее.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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