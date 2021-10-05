В Кремле следят за полётом киноэкипажа к МКС и желают ему успехов

В Кремле следят за полётом пилотируемого корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту и желают успешного продолжения. Такие события для страны очень полезны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В космосе хватит места для всего — и, конечно, важно соблюдать пропорции. Космическая деятельность главным образом фокусируется вокруг науки, но мы со всеми россиянами следим, и волнуемся за космонавтов, и желаем успешного продолжения полёта", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, подобные события популяризируют достижения страны и космическую тематику, что очень хорошо. Песков напомнил, что Россия в космосе была пионером и, несмотря ни на что, сохраняет уверенные позиции, пусть конкуренты и наступают на пятки.