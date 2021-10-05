В Кремле одобрили планы Собянина возобновить лотереи для вакцинированных от коронавируса
По словам Пескова, все средства хороши, когда речь идёт о повышении роста числа привитых граждан и борьбе с пандемией.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков положительно оценивает решение властей Москвы возобновить проведение лотереи для вакцинировавшихся от коронавируса граждан. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами во вторник.
"Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры. Конечно, все мы ждём повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации", — добавил представитель Кремля.
Напомним, сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию.
А ранее Сергей Собянин объявил, что власти Москвы намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость.
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