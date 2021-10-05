В Кремле одобрили планы Собянина возобновить лотереи для вакцинированных от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков положительно оценивает решение властей Москвы возобновить проведение лотереи для вакцинировавшихся от коронавируса граждан. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами во вторник.

"Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры. Конечно, все мы ждём повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации", — добавил представитель Кремля.

Напомним, сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию.