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В Кремле назвали причину высокой смертности от ковида в России

Сегодня был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам — за сутки скончалось 895 пациентов.

5 октября, 10:32
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Суточные данные по смертности от коронавируса, которые бьют антирекорды в России, вызывают обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав причину большого количества летальных исходов.

"Это действительно цифры очень плохие. И действительно это вызывает обеспокоенность. А причина главная — недостаточный уровень вакцинации. Вирус становится злее, а уровень вакцинации недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку", — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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