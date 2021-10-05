В Кремле назвали причину высокой смертности от ковида в России

Суточные данные по смертности от коронавируса, которые бьют антирекорды в России, вызывают обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав причину большого количества летальных исходов.

"Это действительно цифры очень плохие. И действительно это вызывает обеспокоенность. А причина главная — недостаточный уровень вакцинации. Вирус становится злее, а уровень вакцинации недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку", — подчеркнул представитель Кремля.