Как заставить друга вернуть долг, объяснила финансовый советник

Даже грамотно составленная расписка не даёт гарантий возврата данных в долг денег, которые взял у вас близкий человек. Чтобы быть уверенным в том, что их вам вернут, следует придерживаться некоторых правил. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

"Если кто-то вам просто приносит расписку и даёт, и вы не видели, как он её подписывал, то есть риск, что подписал не он. Экспертиза может это доказать. Поэтому человек должен написать и подписать расписку именно при вас. И вы должны быть уверены, что у должника есть активы, чтобы это всё вернуть", — сообщила специалист.

Эксперт также отметила, что человек вряд ли пойдёт в суд из-за маленькой суммы, "от одной до трёх тысяч рублей". Следовательно, в этом случае "все риски вы берёте на себя". А если же вы взяли в долг у друга, но из-за непредвиденных обстоятельств не смогли вернуть заём в оговорённый срок, следует связаться с человеком и письменно оформить согласование новых условий, объяснив причины, по которым возврат средств в срок невозможен. При этом желательно иметь подтверждающий тяжёлые обстоятельства документ. В случае увольнения это может быть копия трудовой книжки, в случае болезни — справка от врача.

"Если человек соглашается, нужно составить письменный документ, что вы согласовали новые условия возврата. В противном случае не будет никаких гарантий, что потом на вас не подадут в суд и не скажут, что вы деньги не вернули", — указала эксперт.

Смирнова также отметила, что в случае необходимости в небольшой сумме не стоит брать в долг у близких. Лучшее решение, по её словам, — кредитная карта с льготным периодом. С неё можно тратить деньги по мере необходимости, а после получения заработной платы закрывать долг.