Жители Бишкека увидели в небе НЛО и решили, что это падает Facebook
Пользователи соцсетей так и не выяснили, свидетелями чего стали. Некоторые предположили, что явление связано с пуском ракеты с Байконура, однако он состоялся намного позже.
Кадр видео © Telegram / "Короче, чат"
Жители Бишкека увидели в небе НЛО и решили, что это падает Facebook. Видео © Telegram / "Короче, чат"
Жители Бишкека стали свидетелями необычного явления — в небе как будто пронеслась группа метеоров, оставляя за собой яркий след. Очевидцы поделились видео в соцсетях, кадры опубликованы в телеграм-канале "Короче, чат".
Светящиеся объекты в небе были запечатлены в ночь на 5 октября. Многие пользователи Сети предположили, что явление было вызвано стартом ракеты "Союз 2-1.а" с кораблём "Союз МС-19", который доставит актрису Юлию Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова на МКС. Однако запуск аппарата состоялся в 11:55 мск (14:55 по Бишкеку).
А некоторые пользователи соцсетей связали загадочный "звездопад" со сбоями в работе "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа".
"Это Facebook так падал", — написал один из комментаторов.
Кто-то также предложил и более нереальные версии: вторжение на Землю и нашествие трансформеров. Пока остаётся неизвестным, чем на самом деле были летающие огни.
Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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