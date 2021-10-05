Жители Бишкека увидели в небе НЛО и решили, что это падает Facebook. Видео © Telegram / "Короче, чат"

Жители Бишкека стали свидетелями необычного явления — в небе как будто пронеслась группа метеоров, оставляя за собой яркий след. Очевидцы поделились видео в соцсетях, кадры опубликованы в телеграм-канале "Короче, чат".

Светящиеся объекты в небе были запечатлены в ночь на 5 октября. Многие пользователи Сети предположили, что явление было вызвано стартом ракеты "Союз 2-1.а" с кораблём "Союз МС-19", который доставит актрису Юлию Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова на МКС. Однако запуск аппарата состоялся в 11:55 мск (14:55 по Бишкеку).

А некоторые пользователи соцсетей связали загадочный "звездопад" со сбоями в работе "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа".

"Это Facebook так падал", — написал один из комментаторов.