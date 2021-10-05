Мишустин освободил Баталину от должности замглавы Минтруда
Это решение принято в связи с её избранием в Государственную думу. Место Баталиной займёт первый заместитель министра Алексей Вовченко.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина освобождена от занимаемой должности в связи с переходом в Государственную думу. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации", — сказано в документе.
На место замглавы ведомства назначен Алексей Вовченко, ранее занимавший пост первого заместителя министра.
Напомним, первый день работы нового, VIII созыва Госдумы назначен на 12 октября. С этого же дня прекратятся полномочия работы депутатов прошлого созыва.
Комментариев: 0