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Мишустин освободил Баталину от должности замглавы Минтруда

Это решение принято в связи с её избранием в Государственную думу. Место Баталиной займёт первый заместитель министра Алексей Вовченко.

5 октября, 10:15
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина освобождена от занимаемой должности в связи с переходом в Государственную думу. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации", — сказано в документе.

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На место замглавы ведомства назначен Алексей Вовченко, ранее занимавший пост первого заместителя министра.

Напомним, первый день работы нового, VIII созыва Госдумы назначен на 12 октября. С этого же дня прекратятся полномочия работы депутатов прошлого созыва.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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