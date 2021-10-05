Сенатор Джабаров назвал Саакашвили позером из-за жалоб на Путина

Содержание письма арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит и ломаного гроша. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Российский сенатор высмеял тот факт, что в своём послании Саакашвили назвал себя "личным узником Путина".

"Ну что можно ответить на слова этого глупого человека, этого позера? Что он является не узником Путина, а узником грузинского правосудия, поскольку он арестован по решению суда в Грузии. А то, что он это заявляет в письме Зеленскому, вообще гроша ломаного не стоит. Саакашвили повинен в смерти нескольких десятков наших миротворцев, и взывать к Зеленскому дело неблагодарное, у него своих проблем хватает, учитывая, что он творит сейчас в Донбассе", — рассуждает собеседник Лайфа.