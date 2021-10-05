Сенатор Джабаров назвал Саакашвили позером из-за жалоб на Путина
Собеседник Лайфа считает, что бывший грузинский президент (как и нынешний украинский) должны оставить Россию и её лидера в покое и перестать жить в системе, где во всём вечно виновата Москва.
Фото © Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images, © ТАСС / Михаил Метцель
Содержание письма арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит и ломаного гроша. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Российский сенатор высмеял тот факт, что в своём послании Саакашвили назвал себя "личным узником Путина".
"Ну что можно ответить на слова этого глупого человека, этого позера? Что он является не узником Путина, а узником грузинского правосудия, поскольку он арестован по решению суда в Грузии. А то, что он это заявляет в письме Зеленскому, вообще гроша ломаного не стоит. Саакашвили повинен в смерти нескольких десятков наших миротворцев, и взывать к Зеленскому дело неблагодарное, у него своих проблем хватает, учитывая, что он творит сейчас в Донбассе", — рассуждает собеседник Лайфа.
По словам сенатора, и бывший грузинский президент, и нынешний украинский должны оставить Россию в покое и перестать жить в системе, где во всём происходящем виновата Москва.
"Европейцы на это письмо даже не обратят внимание, потому что их достали и Саакашвили, и Зеленский", — убеждён Джабаров.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует задержанного.
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