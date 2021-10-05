Российская пенсионерка угрожала взорвать дом, если ей не подключат отопление
Женщину, которая ранее была судима, задержали. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.
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Жительница города Лебедяни Липецкой области, вероятно устав от холода в квартире, позвонила в экстренные службы и сообщила, что заложила взрывное устройства и готова на крайние меры, если ей не подключат отопление. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
"По адресу объекта посягательства произведён выезд экстренных служб, проведено обследование здания и прилегающей территории. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", — уточняется в релизе ведомства.
Правоохранители выяснили, что с ложным сообщением в экстренные службы обратилась ранее судимая 61-летняя жительница. Она была задержана и доставлена в отдел. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Женщине может грозить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от года до 18 месяцев, либо ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на срок от двух до трёх лет. Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Лайф рассказывал, что решивший омолодиться пожилой москвич украл косметику на 1,2 млн рублей. На поиски пенсионера ушло почти два месяца. Задержанный заверил правоохранителей, что продавать сыворотку не собирался.
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