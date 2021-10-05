Российская пенсионерка угрожала взорвать дом, если ей не подключат отопление

Жительница города Лебедяни Липецкой области, вероятно устав от холода в квартире, позвонила в экстренные службы и сообщила, что заложила взрывное устройства и готова на крайние меры, если ей не подключат отопление. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Правоохранители выяснили, что с ложным сообщением в экстренные службы обратилась ранее судимая 61-летняя жительница. Она была задержана и доставлена в отдел. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Женщине может грозить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от года до 18 месяцев, либо ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на срок от двух до трёх лет. Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.