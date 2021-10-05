Спикера Рады Разумкова временно отстранили от ведения заседаний
Предполагается, что уже на этой неделе парламент окончательно отправит его в отставку с должности председателя.
Фото © Facebook / Дмитро Разумков
Верховная рада Украины на два дня отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний. Инициатором этого решения стала фракция "Слуга народа", сообщается на сайте парламента.
Разумков передал ведение заседания первому заместителю председателя Рады Руслану Стефанчуку из-за конфликта интересов и заявил, что и без этой должности сможет реализовывать всё то, что было обещано в 2019 году. Он выразил уверенность, что в парламенте "хватит людей, которые также будут это делать". В итоге решение о временном отстранении поддержало 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Предполагается, что полное отстранение Разумкова от должности произойдёт уже на этой неделе.
Напомним, в конце сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отставку. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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