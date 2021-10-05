Спикера Рады Разумкова временно отстранили от ведения заседаний

Разумков передал ведение заседания первому заместителю председателя Рады Руслану Стефанчуку из-за конфликта интересов и заявил, что и без этой должности сможет реализовывать всё то, что было обещано в 2019 году. Он выразил уверенность, что в парламенте "хватит людей, которые также будут это делать". В итоге решение о временном отстранении поддержало 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Предполагается, что полное отстранение Разумкова от должности произойдёт уже на этой неделе.