Генпрокуратура готовит запрос в Черногорию о выдаче экс-хозяина Черкизона Исмаилова
Суд арестовал предпринимателя, решение о его выдаче РФ будет принято ориентировочно через месяц.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Генпрокуратура России готовит запрос в Черногорию о выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийствах.
"Генеральной прокуратурой РФ осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории в порядке, установленном международными договорами. В настоящее время организована подготовка запроса о выдаче Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности", — цитирует ТАСС сообщение.
В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище. Суд арестовал предпринимателя, решение о его выдаче РФ будет принято ориентировочно через месяц.
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