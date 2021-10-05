Генпрокуратура готовит запрос в Черногорию о выдаче экс-хозяина Черкизона Исмаилова

Генпрокуратура России готовит запрос в Черногорию о выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийствах.

"Генеральной прокуратурой РФ осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории в порядке, установленном международными договорами. В настоящее время организована подготовка запроса о выдаче Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности", — цитирует ТАСС сообщение.