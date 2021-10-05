Сбой в работе Facebook обошёлся российской экономике в 70 млн рублей в час
Эксперт отметила, что даже операторы связи в РФ почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку от пользователей, которые пытались понять, что происходит.
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Сбой в работе сервисов компании "Фейсбук" стоил российской экономике около 70 миллионов рублей в час. Об этом сообщила менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara, специализирующихся на информационной безопасности, Анна Михайлова в беседе с ТАСС.
"Согласно приблизительным оценкам, <…> сбой в работе "Фейсбука" в России в течение одного часа стоил отечественной экономике порядка 70 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.
Эксперт отметила, что нарушения в функционировании соцсетей и мессенджеров американской компании, связанные с пробелами в работе ряда сетевых протоколов, косвенно отразились практически на всей инфраструктуре Интернета. Так, по словам Михайловой, операторы связи в России почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку от пытавшихся понять, что происходит, пользователей. Кроме того, трафик сервисов проверки доступности, например Downdetector, а также мессенджера Telegram, скачкообразно вырос в несколько раз.
Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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