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Профессор Ющук сравнил с инсультом тотальный сбой в работе соцсетей

От него пострадал не Марк Цукерберг, потерявший миллионы на бумаге, а люди, чей бизнес напрямую связан с работой цифровых сервисов, заметил эксперт.

5 октября, 09:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Произошедший вечером 4 октября глобальный сбой в Интернете можно сравнить с инсультом. Об этом Лайфу заявил эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.

"То, что произошло, можно, по сути, сравнить с инсультом, когда маленький тромбик попадает в одно очень важное место и выключает весь организм", — сказал эксперт.

Facebook озвучил официальную причину глобального сбоя сервисов

Facebook озвучил официальную причину глобального сбоя сервисов

По словам Ющука, потеря основателем компании Facebook Марком Цукербергом свыше 6,6 миллиарда долларов ничто в сравнении с тем, чего лишились люди, чей бизнес напрямую завязан с работой цифровых сервисов. Также собеседник заметил, что отключения сервисов за рубежом, как показывает практика, происходят не только по решению правительств, но и из-за косяков программистов крупных компаний.

NYT опровергла сообщение о применении болгарки для перезапуска серверов Facebook

NYT опровергла сообщение о применении болгарки для перезапуска серверов Facebook

Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.

Тиктокер-миллионник дал советы, чем заняться во время тотального сбоя в Интернете

Тиктокер-миллионник дал советы, чем заняться во время тотального сбоя в Интернете

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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