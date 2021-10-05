Профессор Ющук сравнил с инсультом тотальный сбой в работе соцсетей

Произошедший вечером 4 октября глобальный сбой в Интернете можно сравнить с инсультом. Об этом Лайфу заявил эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.

"То, что произошло, можно, по сути, сравнить с инсультом, когда маленький тромбик попадает в одно очень важное место и выключает весь организм", — сказал эксперт.