NYT опровергла сообщение о применении болгарки для перезапуска серверов Facebook
Ранее в компании заявили, что глобальный сбой был связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов и не привёл к утечке данных пользователей.
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Специалисты Facebook использовали болгарку, чтобы срезать ограждение к серверам и перезапустить их, написала изначально американская газета New York Times, но потом изменила статью. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В более ранней версии статьи была допущена неточность по поводу средств, которые использовала команда Facebook для получения доступа к серверным компьютерам в центре сбора и обработки данных в Санта-Кларе в Калифорнии. Команде (специалистов Facebook. — Прим. Лайфа) не пришлось резать защитное ограждение с помощью промышленной болгарки", — цитирует агентство издание.
Ранее Facebook озвучил официальную причину глобального сбоя сервисов. Также в компании заявили, что проблемы в работе соцсетей не привели к утечке данных пользователей.
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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