NYT опровергла сообщение о применении болгарки для перезапуска серверов Facebook

Специалисты Facebook использовали болгарку, чтобы срезать ограждение к серверам и перезапустить их, написала изначально американская газета New York Times, но потом изменила статью. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В более ранней версии статьи была допущена неточность по поводу средств, которые использовала команда Facebook для получения доступа к серверным компьютерам в центре сбора и обработки данных в Санта-Кларе в Калифорнии. Команде (специалистов Facebook. — Прим. Лайфа) не пришлось резать защитное ограждение с помощью промышленной болгарки", — цитирует агентство издание.