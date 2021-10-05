Разработчики рассчитывают на регистрацию "Спутника V" в ВОЗ до конца осени

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может зарегистрировать отечественную вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца ноября текущего года. На это надеются в Центре имени Гамалеи, где и был разработан препарат, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин.

"Коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, довольно активно работают в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время это (регистрация вакцины "Спутник V" в ВОЗ. — Прим. Лайфа) будет решено. Мы рассчитывали, что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы — октябрь–ноябрь", — заявил Гущин в Новосибирске на экспертной дискуссии "Перспективы борьбы с пандемией, вызванной SARS-CоV-2".

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V". Министр также уточнил, что у организации были вопросы только по документам, но в настоящий момент всё оформлено.