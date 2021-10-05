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Первый в мире киноэкипаж отправился на МКС: Ракета с Пересильд и Шипенко на борту стартовала с Байконура

Актриса и режиссёр отправились на МКС для съёмок фильма "Вызов". Они проведут на станции не менее 12 дней, а вернутся на "Союзе МС-18".

5 октября, 08:55
<p>Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19", на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, стартовала с космодрома Байконур. Запуск был выполнен в 11:55 мск, как и планировалось. Прямую трансляцию ведёт "Роскосмос".

Ракета с первым в истории киноэкипажем стартовала с Байконура. Видео © Роскосмос

Отметим, что стыковка корабля с российским сегментом МКС должна произойти спустя два витка после выхода на целевую орбиту. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 дня, а Пересильд и Шипенко ориентировочно будут работать на станции не менее 12 суток. Вернутся актриса и режиссёр на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома"

Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома"

Напомним, Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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