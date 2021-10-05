Первый в мире киноэкипаж отправился на МКС: Ракета с Пересильд и Шипенко на борту стартовала с Байконура

Актриса и режиссёр отправились на МКС для съёмок фильма "Вызов". Они проведут на станции не менее 12 дней, а вернутся на "Союзе МС-18".