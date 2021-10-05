Специалист по цифровой безопасности предрёк рост числа глобальных сбоев в соцсетях

Сбой в работе "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа" вызвал эффект домино, из-за чего нагрузка на "Телеграм", "Ютуб" и другие мессенджеры и платформы увеличилась. Об этом сообщил специалист по цифровой безопасности Владимир Калугин в беседе с телеканалом "Звезда".

По словам эксперта, в настоящий момент неизвестны действительные причины сбоя. Однако есть вероятность, что неполадки произошли в результате удаления из "глобальных таблиц маршрутизации" DNS-записей, которые связаны с сервисами "Фейсбука".

"Служба DNS представляет собой аналог адресной книги в Интернете, в которой IP-адреса сопоставляются с доменными именами. Если провести аналогию с городом, то дом есть, но его стёрли с карты, и теперь никто не может его найти", — пояснил собеседник телеканала.

Калугин также отметил, что это не первый крупный сбой в текущем году. Он напомнил: летом в результате неполадок у провайдера Fastly произошло нарушение в работе многих зарубежных ресурсов. В их числе были Reddit, Twitch, Spotify, Amazon, сайты ведущих мировых СМИ, а также некоторые правительственные сайты.

Кроме того, специалист подчеркнул, что за сбоями в работе одной крупной интернет-компании следуют проблемы уже по всей Сети. По словам Калугина, подобные неполадки не прекратятся ввиду усиления тренда на "централизацию мощностей у основных игроков".