Специалист по цифровой безопасности предрёк рост числа глобальных сбоев в соцсетях

Напомним, в июне 2021-го в течение какого-то времени не открывались сайты Financial Times, The Guardian и The New York Times. Не работали также сайты Reddit, Twitch, GItHub, HBO Max и многие другие. Вместе с тем сбои в работе наблюдались у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal. Проблемы также коснулись и сайтов Правительства Великобритании, из-за чего местные жители не могли загрузить документы и подать заявления. В результате масштабный сбой в работе сайтов западных СМИ объяснили неполадками у провайдера.