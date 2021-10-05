Специалист по цифровой безопасности предрёк рост числа глобальных сбоев в соцсетях
Он напомнил, что в июне этого года из-за неполадок у провайдера Fastly произошло нарушение в работе многих зарубежных ресурсов.
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Сбой в работе "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа" вызвал эффект домино, из-за чего нагрузка на "Телеграм", "Ютуб" и другие мессенджеры и платформы увеличилась. Об этом сообщил специалист по цифровой безопасности Владимир Калугин в беседе с телеканалом "Звезда".
По словам эксперта, в настоящий момент неизвестны действительные причины сбоя. Однако есть вероятность, что неполадки произошли в результате удаления из "глобальных таблиц маршрутизации" DNS-записей, которые связаны с сервисами "Фейсбука".
"Служба DNS представляет собой аналог адресной книги в Интернете, в которой IP-адреса сопоставляются с доменными именами. Если провести аналогию с городом, то дом есть, но его стёрли с карты, и теперь никто не может его найти", — пояснил собеседник телеканала.
Калугин также отметил, что это не первый крупный сбой в текущем году. Он напомнил: летом в результате неполадок у провайдера Fastly произошло нарушение в работе многих зарубежных ресурсов. В их числе были Reddit, Twitch, Spotify, Amazon, сайты ведущих мировых СМИ, а также некоторые правительственные сайты.
Кроме того, специалист подчеркнул, что за сбоями в работе одной крупной интернет-компании следуют проблемы уже по всей Сети. По словам Калугина, подобные неполадки не прекратятся ввиду усиления тренда на "централизацию мощностей у основных игроков".
Напомним, в июне 2021-го в течение какого-то времени не открывались сайты Financial Times, The Guardian и The New York Times. Не работали также сайты Reddit, Twitch, GItHub, HBO Max и многие другие. Вместе с тем сбои в работе наблюдались у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal. Проблемы также коснулись и сайтов Правительства Великобритании, из-за чего местные жители не могли загрузить документы и подать заявления. В результате масштабный сбой в работе сайтов западных СМИ объяснили неполадками у провайдера.
А вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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