Водка, хинкали и наручники: Появилось видео задержания Саакашвили во время застолья
На кадрах видно, что экс-президент Грузии, 1 октября вернувшийся на родину, не сопротивляется.
Кадры задержания Саакашвили во время застолья. Видео © телеграм-канал "Sputnik Грузия"
"Sputnik Грузия" опубликовал кадры с моментом задержания экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. На кадрах видно, как на политика надевают наручники прямо в разгар ужина — на столе замечены хинкали, хлеб и водка. Саакашвили не сопротивляется.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент заявила, что не помилует задержанного.
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