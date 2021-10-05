"Sputnik Грузия" опубликовал кадры с моментом задержания экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. На кадрах видно, как на политика надевают наручники прямо в разгар ужина — на столе замечены хинкали, хлеб и водка. Саакашвили не сопротивляется.