Саакашвили назвал себя "личным узником Путина" в письме к Зеленскому

Саакашвили отметил, что глубоко тронут заявлениями Зеленского и "откликом настоящего государственного деятеля высокого класса" на его "незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям", которые, по словам экс-президента, не признаёт никто в мире, кроме России. Он подчеркнул, что любит свою родину "больше жизни", но также очень любит Украину, где провёл много лет и где у него есть семья, друзья и гражданство, которое он "очень ценит".