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Саакашвили назвал себя "личным узником Путина" в письме к Зеленскому

Экс-президент Грузии также отметил, что глубоко тронут словами главы Украины и "откликом настоящего государственного деятеля высокого класса" на его "незаконный" арест.

5 октября, 08:09
<p>Фото © ТАСС/AP</p>

Фото © ТАСС/AP

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником" президента России Владимира Путина. Текст письма опубликован на странице экс-лидера Грузии в "Фейсбуке".

Саакашвили отметил, что глубоко тронут заявлениями Зеленского и "откликом настоящего государственного деятеля высокого класса" на его "незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям", которые, по словам экс-президента, не признаёт никто в мире, кроме России. Он подчеркнул, что любит свою родину "больше жизни", но также очень любит Украину, где провёл много лет и где у него есть семья, друзья и гражданство, которое он "очень ценит".

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"Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", — написал Саакашвили в обращении к Зеленскому.

При этом ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что задержанный экс-президент якобы действует в интересах России, как и во время своего руководства страной.

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Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент заявила, что не помилует задержанного.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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