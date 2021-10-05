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Уже разломал ёлку и искупался в бассейне: В Московский зоопарк приехал гибрид суматранского и амурского тигров Степан

Хищник прибыл из филиала под Великим Устюгом. Некоторое время он провёл на карантине, а сейчас готов демонстрировать себя посетителям во всей красе.

5 октября, 07:55

Кадр видео © Пресс-служба Московского зоопарка

В Московский зоопарк приехал тигр Степан. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке появился новый обитатель — шестилетний тигр Степан, которого можно увидеть на "Острове зверей". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что хищник прибыл из филиала под Великим Устюгом ещё в конце августа. Некоторое время он провёл на карантине, но сейчас посетители уже могут полюбоваться представителем семейства кошачьих.

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"Как только тигру открыли шибер в уличный вольер, он сразу вышел и начал обследовать территорию: всё обнюхал, пометил, разломал ёлку, искупался в бассейне. Оказалось, что Степан очень любит плавать, в первую же прогулку все предметы для обогащения среды обитания — бочки, конусы — он взял и перенёс в бассейн", — рассказали в зоопарке.

Там добавили, что поначалу тигр шипел на сотрудников учреждения, однако позже привык и стал фырчать на киперов в знак приветствия. У Степана хороший аппетит: шесть дней в неделю он получает разную мясную пищу, а один день — разгрузочный.

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В Московском зоопарке добавили, что тигр был изъят у контрабандистов, когда ему было около года. Он попал в государственный центр реабилитации, а уже оттуда — в зоопарк. После проведения генетического исследования выяснилось, что Степан — гибрид амурского и суматранского тигров.

Ранее Лайф рассказывал, что в зоопарке Мадрида родились панды-близняшки. Малыши появились на свет с разницей более трёх с половиной часов. В ближайшие месяцы за ними и их мамой будут присматривать ветеринары.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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