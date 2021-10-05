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В Сочи оползень "сдвинул" 20 домов вместе с фундаментом

Из-за смещения масс наклонились опоры электролиний и газовых труб, в пределах одного из коттеджных посёлков отключено газо- и электроснабжение.

5 октября, 07:50

Скриншот © VK / "КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ"

Оползень в Сочи разрушил участок дороги по улице Новошкольной и сместил 20 жилых домов. Видео © VK / "КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ"

В селе Сергей-Поле Лазаревского района Сочи на одной из улиц из-за обильных осадков произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в результате подвижки грунта произошло смещение домов вместе с фундаментами. "Из 20 повреждённых домов восемь заселены", — уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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Как указано в релизе, наклонились опоры электролиний и газовых труб, электро- и газоснабжение отключено в пределах посёлка. Пострадавших и погибших в результате схода оползня нет.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района проведёт выездное совещание. Эвакуированных жителей посёлка разместят в санатории. К работам по устранению последствий привлечено 26 человек и 12 единиц техники.

Ранее в Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей. Местных жителей и туристов призвали воздержаться от прогулок 4–6 октября.

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Скала обрушилась прямо на жилые дома в Мексике

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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