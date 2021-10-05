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В Думе изучат зарубежный опыт госуправления в период кризиса

В частности, речь идёт о немецком, шведском, китайском, южнокорейском и японском законодательствах.

5 октября, 07:39
<p>Фото © Сайт Госдумы</p>

Фото © Сайт Госдумы

Госдума планирует сравнить государственное управление России с опытом зарубежных стран в условиях кризиса. Соответствующее исследование было заказано у Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), с которым был заключён контракт на сумму 1,9 миллиона рублей.

Техническое задание подразумевает изучение госсистем и законодательств Германии, Швеции, Японии, Южной Кореи и Китая с последующим предложением вариантов совершенствования российской системы "в условиях продолжающегося мирового кризиса и изменений экономического и социального потенциала страны".

По данным РБК, речь, в частности, идёт о вопросах снижения коррупционных рисков, "прозрачного" подбора людей на руководящие должности и госслужбу, поддержки их карьерного роста на основе уровня компетентности, а также систем оплаты труда сотрудников "по результатам".

Названа дата встречи Путина с депутатами нового созыва Госдумы

Названа дата встречи Путина с депутатами нового созыва Госдумы

Помимо зарубежного опыта вуз должен выявить критические проблемы в законодательстве на основе опыта 20 российских регионов и не менее двух в каждом федеральном округе, а также изучить законы и указы о стратегии национальной безопасности, стратегическом планировании, госслужбе, национальных целях развития страны и деятельности правительства. Результаты исследования Госдума может использовать в дальнейшей работе.

Напомним, первый день работы нового, VIII созыва Госдумы назначен на 12 октября. С этого же дня прекратятся полномочия работы депутатов прошлого созыва.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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