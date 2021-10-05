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Россиян предупредили о возможном дефиците батончиков Bounty

В компании Mars, однако, заверили, что запасы батончиков и конфет бренда на складах будут полностью восполнены к середине октября. Но пока это только прогноз.

5 октября, 07:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания Mars, которая производит сладости под брендом Bounty, предупредила об ограничении поставок этих батончиков. Отмечается, что проблемы могут быть связаны с нехваткой кокосовой стружки и большим спросом на продукцию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник и письмо производителя.

По данным издания, проблемы с недостаточным количеством сырья могут продлиться до 2022 года. При этом в Mars уверяют, что никакого дефицита продукции в рознице не будет. В компании рассчитывают, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах полностью восполнятся к середине октября текущего года. Но пока это только прогнозы.

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Как сообщал Лайф, диетолог назвала продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 45 лет. По словам специалиста, такая еда может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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