Россиян предупредили о возможном дефиците батончиков Bounty

Компания Mars, которая производит сладости под брендом Bounty, предупредила об ограничении поставок этих батончиков. Отмечается, что проблемы могут быть связаны с нехваткой кокосовой стружки и большим спросом на продукцию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник и письмо производителя.

По данным издания, проблемы с недостаточным количеством сырья могут продлиться до 2022 года. При этом в Mars уверяют, что никакого дефицита продукции в рознице не будет. В компании рассчитывают, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах полностью восполнятся к середине октября текущего года. Но пока это только прогнозы.

Минсельхоз США ранее заявлял, что прошедшие на Филиппинах в конце 2020 года тайфуны привели к повреждению почти 49 миллионов кокосовых деревьев, что грозит снижением урожая в ближайшие два-три года.