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Названа дата встречи Путина с депутатами нового созыва Госдумы

В Кремле напомнили, что российский лидер побеседовал с главами парламентских фракций в формате тет-а-тет.

4 октября, 10:46
<p>Фото © ТАСС / Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

12 октября, в первый день работы нового VIII созыва Госдумы, в Георгиевском зале Кремля запланировано проведение встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по отдельности с ними со всеми встретиться. Действительно, на этой неделе практика этих встреч начнётся", — напомнил представитель Кремля.

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Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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