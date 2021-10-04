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Опубликовано 4 октября 2021, 13:46

Названа дата встречи Путина с депутатами нового созыва Госдумы

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

В Кремле напомнили, что российский лидер побеседовал с главами парламентских фракций в формате тет-а-тет.

12 октября, в первый день работы нового VIII созыва Госдумы, в Георгиевском зале Кремля запланировано проведение встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по отдельности с ними со всеми встретиться. Действительно, на этой неделе практика этих встреч начнётся", — напомнил представитель Кремля.

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Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.


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Александр Юнашев
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