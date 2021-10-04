Названа дата встречи Путина с депутатами нового созыва Госдумы

В Кремле напомнили, что российский лидер побеседовал с главами парламентских фракций в формате тет-а-тет.

12 октября, в первый день работы нового VIII созыва Госдумы, в Георгиевском зале Кремля запланировано проведение встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по отдельности с ними со всеми встретиться. Действительно, на этой неделе практика этих встреч начнётся", — напомнил представитель Кремля.