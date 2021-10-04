Песков не увидел продвижения в вопросе встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не отвергал возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако никаких предпосылок и тем для возможного контакта двух лидеров пока нет.

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось. Президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи. Более того, он говорил, что тоже готов её провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали", — уточнил Песков.