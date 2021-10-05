НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Башкирии похоронили жестоко убитых под Оренбургом студенток

Глава республики поручил руководителям муниципалитетов, уроженками которых являлись погибшие, оказать всю необходимую помощь семьям девушек.

5 октября, 07:33

Кадр из видео © СК РФ

Трёх студенток медколледжа, жестоко убитых в городе Гае Оренбургской области, похоронили в родных деревнях в Башкирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство республики.

"Тела девушек были доставлены в регион. Всех похоронили в их родных деревнях", — рассказал собеседник агентства.

"Всё быстро произошло": Убийца студенток из Гая показал, как расправлялся со своими жертвами

"Всё быстро произошло": Убийца студенток из Гая показал, как расправлялся со своими жертвами

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям Баймакского и Кугарчинского районов, уроженками которых являются погибшие, оказать всю необходимую помощь семьям девушек.

Напомним, о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 29-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль. Против него возбуждено пять уголовных дел.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Друзья устроили похороны для парня, который начал встречаться с девушкой, и больше его никто не видел

3 октября, 12:00

Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил, что девушки требовали денег за секс

сегодня в 08:45

Профессор Ющук сравнил с инсультом тотальный сбой в работе соцсетей

сегодня в 09:17

Капризов набрал три очка в первом матче после подписания контракта на 45 миллионов долларов

сегодня в 09:11

Разработчики рассчитывают на регистрацию "Спутника V" в ВОЗ до конца осени

сегодня в 09:06

Новости партнеров

Layer 1