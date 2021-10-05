В Башкирии похоронили жестоко убитых под Оренбургом студенток

Трёх студенток медколледжа, жестоко убитых в городе Гае Оренбургской области, похоронили в родных деревнях в Башкирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство республики.

"Тела девушек были доставлены в регион. Всех похоронили в их родных деревнях", — рассказал собеседник агентства.