В Башкирии похоронили жестоко убитых под Оренбургом студенток
Глава республики поручил руководителям муниципалитетов, уроженками которых являлись погибшие, оказать всю необходимую помощь семьям девушек.
Кадр из видео © СК РФ
Трёх студенток медколледжа, жестоко убитых в городе Гае Оренбургской области, похоронили в родных деревнях в Башкирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство республики.
"Тела девушек были доставлены в регион. Всех похоронили в их родных деревнях", — рассказал собеседник агентства.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям Баймакского и Кугарчинского районов, уроженками которых являются погибшие, оказать всю необходимую помощь семьям девушек.
Напомним, о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 29-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль. Против него возбуждено пять уголовных дел.
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