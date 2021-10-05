Дочь рассказала о состоянии госпитализированного с ковидом Валерия Гаркалина

"Он уже пошёл на поправку, всё уже более-менее ничего. Правда, с коронавирусом сейчас в больнице. Он прививался, и течение болезни не такое серьёзное, как могло бы быть. Он в больнице, но всё более-менее хорошо. Его госпитализировали несколько дней как", — отметила Ника Гаркалина.