Дочь рассказала о состоянии госпитализированного с ковидом Валерия Гаркалина
67-летнего народного артиста РФ доставили в больницу несколько дней назад. Он уже идёт на поправку.
Фото © ТАСС / Роман Вуколов
Дочь актёра Валерия Гаркалина рассказала Лайфу о состоянии госпитализированного с коронавирусом отца. По её словам, болезнь протекает не так серьёзно, поскольку артист прививался.
"Он уже пошёл на поправку, всё уже более-менее ничего. Правда, с коронавирусом сейчас в больнице. Он прививался, и течение болезни не такое серьёзное, как могло бы быть. Он в больнице, но всё более-менее хорошо. Его госпитализировали несколько дней как", — отметила Ника Гаркалина.
Напомним, как ранее сообщил Mash, у 67-летнего народного артиста РФ поражено от 25% до 50% лёгких. Инфекция протекает на фоне хронических проблем с сердцем.
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