НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дочь рассказала о состоянии госпитализированного с ковидом Валерия Гаркалина

67-летнего народного артиста РФ доставили в больницу несколько дней назад. Он уже идёт на поправку.

5 октября, 07:39
<p>Фото © ТАСС / Роман Вуколов</p>

Фото © ТАСС / Роман Вуколов

Дочь актёра Валерия Гаркалина рассказала Лайфу о состоянии госпитализированного с коронавирусом отца. По её словам, болезнь протекает не так серьёзно, поскольку артист прививался.

"Он уже пошёл на поправку, всё уже более-менее ничего. Правда, с коронавирусом сейчас в больнице. Он прививался, и течение болезни не такое серьёзное, как могло бы быть. Он в больнице, но всё более-менее хорошо. Его госпитализировали несколько дней как", — отметила Ника Гаркалина.

Знакомые рассказали об ухудшении состояния заболевшей ковидом Гузеевой

Знакомые рассказали об ухудшении состояния заболевшей ковидом Гузеевой

Напомним, как ранее сообщил Mash, у 67-летнего народного артиста РФ поражено от 25% до 50% лёгких. Инфекция протекает на фоне хронических проблем с сердцем.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

сегодня в 07:10

41-летний девственник в поиске спутницы жизни, но одно из требований сделало эту задачу невыполнимой

сегодня в 08:10

Мадонна хвасталась идеальным лицом, но случайный кадр показал, что в жизни она выглядит совсем иначе

сегодня в 07:09

Правоохранители пресекли деятельность экстремистов "Нурджулара" в Московском регионе

сегодня в 09:23

Главный тренер "Локомотива" Николич может возглавить болгарский "Лудогорец"

сегодня в 09:20

Новости партнеров

Layer 1