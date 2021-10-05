Акции "Газпрома" обновили исторический максимум на открытии торгов
Рост стоимости ценных бумаг компании начался накануне на фоне новостей о "Северном потоке – 2".
Фото © Instagram / gazpromphotos
После открытия торгов на Московской бирже акции "Газпрома" обновили исторический максимум, впервые превысив 380 рублей (+1,25%) за штуку. Об этом свидетельствуют данные площадки.
К 10:35 мск стоимость ценной бумаги компании продолжила рост и составляла 381,90 рублей (+1,55%).
Напомним, в понедельник, 4 октября, началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Артерия будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь объёма и давления, необходимого для дальнейшего технического тестирования. Датское энергетическое агентство официально заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию нитки B газопровода "Северный поток – 2". Между тем пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.
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