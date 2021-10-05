СК: Киллер Мавриди после побега с помощью закладки в лесу получил деньги от знакомого за рубежом

Предполагаемый убийца "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди после побега из истринского ИВС смог организовать закладку денег в лесу благодаря помощи знакомого из-за рубежа. Об этом рассказал заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного управления Следственного комитета Руслан Юсупов.

"Он помнил наизусть номера своих знакомых. И когда оказался на свободе, сначала напросил у разнорабочих денег — у кого-то 50 рублей, у кого-то 100 рублей, так он собрал на самый дешёвый телефон и сим-карту. После этого он позвонил своему знакомому, который живёт за границей, и попросил денег", — приводит его слова РИА "Новости".