СК: Киллер Мавриди после побега с помощью закладки в лесу получил деньги от знакомого за рубежом
Насобирать на телефон и сим-карту ему помогли разнорабочие, у которых преступник просил небольшие суммы — от 50 до 100 рублей.
Скриншот видео © YouTube "Следственный комитет Российской Федерации"
Предполагаемый убийца "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди после побега из истринского ИВС смог организовать закладку денег в лесу благодаря помощи знакомого из-за рубежа. Об этом рассказал заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного управления Следственного комитета Руслан Юсупов.
"Он помнил наизусть номера своих знакомых. И когда оказался на свободе, сначала напросил у разнорабочих денег — у кого-то 50 рублей, у кого-то 100 рублей, так он собрал на самый дешёвый телефон и сим-карту. После этого он позвонил своему знакомому, который живёт за границей, и попросил денег", — приводит его слова РИА "Новости".
Однако вариантов получить их напрямую у Мавриди не было, поэтому он позвонил ещё одному знакомому, но уже в России, который взял деньги и закопал их в лесу, сделав закладку, а после этого отправил координаты и фотографии этого места сбежавшему киллеру, которому оставалось лишь найти тайник и выкопать деньги.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. За помощь в поимке Мавриди обещали полтора миллиона рублей. О его задержании стало известно 13 сентября 2021 года.
Комментариев: 0