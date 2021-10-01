Леопард накинулся на 55-летнюю бабушку, но та как следует отлупила его тростью
Пенсионерка вышла вечером подышать свежим воздухом и села на веранде, не заметив, что в темноте уже притаился хищник.
Фото © YouTube / India Today, Twitter / MUMBAI NEWS
В индийском городе Махараштра на днях едва не случилось непоправимое. 55-летняя Нирмаладеви Сингх вышла на вечернюю прогулку, с трудом передвигаясь при помощи трости. Бабушка дошла до веранды и присела передохнуть, не заметив в темноте притаившегося леопарда, пишет Lad Bible.
Видео © YouTube / India Today
Тот не стал упускать возможность и набросился на пенсионерку. В последний момент она почувствовала опасность и обернулась, что спасло ей жизнь. Когти зверя задели её щёку, а не шею. Женщина завалилась на бок, крича и прося о помощи. Она схватила трость и начала ей отбиваться от хищника. Он не ожидал такого отпора и решил ретироваться.
Фото © Twitter / MUMBAI NEWS
На шум сбежались родственники и соседи бабушки, которые помогли ей и отвезли в больницу. Медики обработали раны на её лице, руках, спине и ногах, но, к счастью, они не несли никакой опасности для жизни. Нападения леопардов на горожан в последнее время участились (это уже четвёртый случай за неделю), поэтому власти и установили камеры видеонаблюдения.
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