Леопард накинулся на 55-летнюю бабушку, но та как следует отлупила его тростью

В индийском городе Махараштра на днях едва не случилось непоправимое. 55-летняя Нирмаладеви Сингх вышла на вечернюю прогулку, с трудом передвигаясь при помощи трости. Бабушка дошла до веранды и присела передохнуть, не заметив в темноте притаившегося леопарда, пишет Lad Bible.

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Тот не стал упускать возможность и набросился на пенсионерку. В последний момент она почувствовала опасность и обернулась, что спасло ей жизнь. Когти зверя задели её щёку, а не шею. Женщина завалилась на бок, крича и прося о помощи. Она схватила трость и начала ей отбиваться от хищника. Он не ожидал такого отпора и решил ретироваться.

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