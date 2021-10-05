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СМИ сообщили о задержании мэра и главы горсовета Евпатории

Руководителю города вменяют организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

5 октября, 09:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Крыму задержали мэра Евпатории Романа Тихончука. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, главе города вменяют организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

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Кроме того, по данным ТАСС, правоохранители провели обыски в городском совете Евпатории и задержали его председателя Олесю Харитоненко, которой сегодня изберут меру пресечения.

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Ранее стало известно, что экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в хищении более чем 57,5 миллиона рублей. Растрату бюджетных средств чиновник совершил вместе с подельниками по предварительному сговору. Чиновник курировал в республиканском правительстве федеральную целевую программу социально-экономического развития.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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