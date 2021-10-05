СМИ сообщили о задержании мэра и главы горсовета Евпатории

В Крыму задержали мэра Евпатории Романа Тихончука. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, главе города вменяют организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

Кроме того, по данным ТАСС, правоохранители провели обыски в городском совете Евпатории и задержали его председателя Олесю Харитоненко, которой сегодня изберут меру пресечения.