СМИ сообщили о задержании мэра и главы горсовета Евпатории
Руководителю города вменяют организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.
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В Крыму задержали мэра Евпатории Романа Тихончука. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, главе города вменяют организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.
Кроме того, по данным ТАСС, правоохранители провели обыски в городском совете Евпатории и задержали его председателя Олесю Харитоненко, которой сегодня изберут меру пресечения.
Ранее стало известно, что экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в хищении более чем 57,5 миллиона рублей. Растрату бюджетных средств чиновник совершил вместе с подельниками по предварительному сговору. Чиновник курировал в республиканском правительстве федеральную целевую программу социально-экономического развития.
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