Лукашенко — о перебоях с поставками сахара: Я не Джонсон, я знаю, откуда ноги растут. Видео © Telegram-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал перебои с поставками сахара в магазины и пригрозил правительству, сравнив ситуацию с дефицитом топлива в Великобритании.

"Запасы на складах огромные, и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, ещё раз обвалится — этот обвал будет от торговых сетей до правительства", — предупредил Лукашенко.

Глава государства заметил, что не примет отговорок, объясняемых логистическими трудностями, и привёл в пример Великобританию, где в ситуацию с дефицитом топлива на АЗС пришлось вмешиваться правительству.

"Это что, в Великобритании? Где водителей не хватает, чтобы топливо завезти на заправку. Так я не Джонсон, я же знаю, откуда ноги растут", — добавил Лукашенко.

Он потребовал, чтобы в Белоруссии ни по ценообразованию, ни по поставкам в магазины не было перебоев с товарами.