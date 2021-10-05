Лукашенко — о перебоях с поставками сахара: Я не Джонсон, я знаю, откуда ноги растут
Глава Белоруссии пригрозил, что, если случится очередной обвал, он будет от торговых сетей до правительства республики.
Фото © Сайт президента Белоруссии
Лукашенко — о перебоях с поставками сахара: Я не Джонсон, я знаю, откуда ноги растут. Видео © Telegram-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал перебои с поставками сахара в магазины и пригрозил правительству, сравнив ситуацию с дефицитом топлива в Великобритании.
"Запасы на складах огромные, и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, ещё раз обвалится — этот обвал будет от торговых сетей до правительства", — предупредил Лукашенко.
Глава государства заметил, что не примет отговорок, объясняемых логистическими трудностями, и привёл в пример Великобританию, где в ситуацию с дефицитом топлива на АЗС пришлось вмешиваться правительству.
"Это что, в Великобритании? Где водителей не хватает, чтобы топливо завезти на заправку. Так я не Джонсон, я же знаю, откуда ноги растут", — добавил Лукашенко.
Он потребовал, чтобы в Белоруссии ни по ценообразованию, ни по поставкам в магазины не было перебоев с товарами.
А ранее Лукашенко озвучил условие, при котором станет вечным президентом Белоруссии. Он также напомнил, что лидером республики должен быть энергичный, здоровый человек, которого изберёт народ.
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