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Регион
Опубликовано 5 октября 2021, 13:09

Нобелевскую премию по физике разделят между тремя учёными

Награду получат исследователи модели климата Земли и автор открытия о принципе "беспорядочности и флуктуации взаимодействия" в физических системах. Что бы это ни значило.

Нобелевский комитет принял решение разделить премию по физике в этом году между тремя учёными. О таком решении было объявлено во вторник. Первую часть присудили тандему учёных — немцу Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабе за "физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления". Вторая часть премии досталась итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи за открытие принципа беспорядочности и флуктуации взаимодействия в физических системах — "в масштабах от атомных до планетарных".

Ранее Лайф сообщал, что Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2021 года присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Награду учёные получили за исследование о рецепторах температуры и осязания.

Напомним, что не так давно российский учёный поставил точку в споре о цвете Солнца. Оказалось, что на самом деле светило излучает бирюзово-зелёный спектр, а уже человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют цвет в белый.

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Фото © Twitter / The Nobel Prize

Марина Калегина
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