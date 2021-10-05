Нобелевскую премию по физике разделят между тремя учёными

Нобелевский комитет принял решение разделить премию по физике в этом году между тремя учёными. О таком решении было объявлено во вторник. Первую часть присудили тандему учёных — немцу Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабе за "физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления". Вторая часть премии досталась итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи за открытие принципа беспорядочности и флуктуации взаимодействия в физических системах — "в масштабах от атомных до планетарных".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Ранее Лайф сообщал, что Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2021 года присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Награду учёные получили за исследование о рецепторах температуры и осязания.