Нобелевскую премию по физике разделят между тремя учёными
Награду получат исследователи модели климата Земли и автор открытия о принципе "беспорядочности и флуктуации взаимодействия" в физических системах. Что бы это ни значило.
Фото © Twitter / The Nobel Prize
Нобелевский комитет принял решение разделить премию по физике в этом году между тремя учёными. О таком решении было объявлено во вторник. Первую часть присудили тандему учёных — немцу Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабе за "физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления". Вторая часть премии досталась итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи за открытие принципа беспорядочности и флуктуации взаимодействия в физических системах — "в масштабах от атомных до планетарных".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5
Ранее Лайф сообщал, что Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2021 года присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Награду учёные получили за исследование о рецепторах температуры и осязания.
Напомним, что не так давно российский учёный поставил точку в споре о цвете Солнца. Оказалось, что на самом деле светило излучает бирюзово-зелёный спектр, а уже человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют цвет в белый.
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