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Опубликовано 4 октября 2021, 13:07

Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Фото © Twitter / The Nobel Prize

Фото © Twitter / The Nobel Prize

Награду учёные получили за исследование о рецепторах температуры и осязания.

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2021 года присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице The Nobel Prize в "Твиттере".

Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян удостоились самой престижной в научном мире премии за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Ожидается, что к 7 октября станут известны обладатели Нобелевской премии в области физики, химии и литературы.

В прошлом году Нобелевская премия по физике была присуждена за изучение Млечного Пути и чёрных дыр. Лауреатами стали учёные из Англии, Германии и США.

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Виктория Чудакова
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