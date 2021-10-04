Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Фото © Twitter / The Nobel Prize
Награду учёные получили за исследование о рецепторах температуры и осязания.
Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2021 года присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице The Nobel Prize в "Твиттере".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021
The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7
Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян удостоились самой престижной в научном мире премии за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Ожидается, что к 7 октября станут известны обладатели Нобелевской премии в области физики, химии и литературы.
В прошлом году Нобелевская премия по физике была присуждена за изучение Млечного Пути и чёрных дыр. Лауреатами стали учёные из Англии, Германии и США.