Подана апелляция на решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"

Компания Nord Stream 2 AG в лице оператора проекта "Северный поток – 2" подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ", — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце августа фирма проиграла дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Немецкий суд счёл, что оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован.



