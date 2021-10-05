Подана апелляция на решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"
Суд счёл, что оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков.
Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Компания Nord Stream 2 AG в лице оператора проекта "Северный поток – 2" подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ", — говорится в сообщении.
Напомним, что в конце августа фирма проиграла дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Немецкий суд счёл, что оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован.
Несмотря на судебные разногласия, накануне началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Артерия будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь объёма и давления, необходимого для дальнейшего технического тестирования. Датское энергетическое агентство официально заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию нитки B газопровода "Северный поток – 2". Между тем пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.
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