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Космонавт показал полёт корабля с киноэкипажем с борта МКС

Стыковка "Союза" со станцией должна состояться уже через пару часов.

5 октября, 10:32

Фото © Twitter / Oleg Novitskiy

Российский космонавт Олег Новицкий поделился снимком пилотируемого корабля "Союз МС-19", стартовавшего с космодрома Байконур, сделанным с борта Международной космической станции. Две фотографии он опубликовал в "Твиттере".

"Астреи (позывной экипажа. — Прим. Лайфа), наблюдали за вашим полётом с борта Международной космической станции! Ждём вас через 3 часа!" — написал космонавт.

Камера, поехали: актриса, режиссёр и космонавт начали снимать фильм ещё до старта

Камера, поехали: актриса, режиссёр и космонавт начали снимать фильм ещё до старта

Напомним, в экипаж входят актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. На борту МКС они будут снимать фильм "Вызов" — первую картину в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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