Космонавт показал полёт корабля с киноэкипажем с борта МКС

Российский космонавт Олег Новицкий поделился снимком пилотируемого корабля "Союз МС-19", стартовавшего с космодрома Байконур , сделанным с борта Международной космической станции. Две фотографии он опубликовал в "Твиттере".

"Астреи (позывной экипажа. — Прим. Лайфа) , наблюдали за вашим полётом с борта Международной космической станции! Ждём вас через 3 часа!" — написал космонавт.

Астреи, наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через 3 часа! /// Astrey, we watched your flight from the International @Space_Station ! We are waiting for you in 3 hours! pic.twitter.com/ZWBQg298bd

Напомним, в экипаж входят актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. На борту МКС они будут снимать фильм "Вызов" — первую картину в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС.