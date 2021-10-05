Камера, поехали: актриса, режиссёр и космонавт начали снимать фильм ещё до старта Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к МКС с Байконура на ракете "Союз". Как проходило утро перед стартом — в репортаже Лайфа. 5 октября, 10:15 Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Журналистов подняли примерно в половине пятого утра — в 5:40 выезд. И не успели мы пожалеть о выборе профессии, как настигло открытие: космонавты на ногах уже с трёх часов. Осмотр у врачей и ещё много чего важного.

В 6:45 у их гостиницы зазвучали душевные 80-е: знаменитое вступление на электрогитаре, а потом голос... "Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе..." Это сигнал: всем приготовиться — они идут. Опытные фотографы загодя пододвинули скамейку к самому ограждению перед автобусом и встали прямо на неё: иначе за родственниками ничего не будет видно. Кстати, вот снимок в тему: знаменитый кинорежиссёр Алексей Учитель с двумя дочками. Семья Юлии Пересильд.

Кинорежиссёр Алексей Учитель (слева) с дочерьми перед запуском. Фото LIFE

Итак, в левой руке смартфон, в правой — фотокамера. Левая коченеет, правая сейчас отвалится. Как там в рекламе: бери от жизни всё?

Экипаж миссии МКС-66 перед стартом. Видео © LIFE

Около восьми мы уже в том здании РКК "Энергия", где идёт финальная проверка скафандров. Ждём, опять же вместе с родственниками, и гадаем, что у космонавтов на завтрак. Сошлись на том, что булочки с маслом. Без четверти девять все трое появились за стеклом, уже в скафандрах. Выглядят великолепно. Накануне на пресс-конференции Юлия Сергеевна признавалась, что с ужасом ждёт утро.

Так вот, заходят и по очереди ложатся в кресло-ложемент: сейчас будет продувка скафандра. Это когда скафандр надувают и смотрят, держится ли давление на неизменном уровне. Если падает — скафандр не герметичен, в нём лететь нельзя. Есть легенда, что один космонавт якобы тайком положил под скафандр маленькую бутылку с коньяком, из-за этого тот недостаточно плотно прилегал к телу, поэтому создавалось ложное впечатление его неисправности. Ну и насчёт ложемента: дело в том, что во время старта из-за перегрузок кровь уходит вниз. Если в это время находиться в вертикальном положении, она уйдёт из головы в ноги, а это очень плохо. Поэтому в космос и летают в такой "позе эмбриона".

Проверка герметичности скафандров. Видео © LIFE

Первым проверили командира — Антона Шкаплерова. Далее — кинорежиссёра Клима Шипенко. Юлию Пересильд в ложементе запечатлеть не удалось — нас вывели: "Вы сняли, дайте другим снять". Помещение небольшое. Так что нам оставалось дрожать в курточках на улице в ожидании, наверное, самого красивого предстартового действа.

Видео © LIFE

Единственный профессиональный космонавт в команде в этом полёте будет не только командиром: он тоже будет в фильме сниматься. По сценарию, он должен доставить на орбиту героиню Юлии Пересильд — кардиохирурга, — чтобы она экстренно прооперировала прямо в космосе одного из членов экипажа, потому что у него состояние критическое. В роли пострадавшего — тоже самый настоящий космонавт Олег Новицкий. А ещё один самый настоящий космонавт, Пётр Дубров, будет всячески стараться спасти товарища в ожидании врача.

Сценарий всё время меняется, Антон Шкаплеров жалуется, что всё время приходится заново переучивать роль. "Тяжело нам, непрофессиональным актёрам", — шутит он. А актриса и режиссёр без шуток признаются, что им тяжело как непрофессиональным космонавтам. Интересно, что же из всего этого получится. В разговорах об этом, в пересылке фото и видео родной редакции, в подзарядке (телефону — пауэрбанк, себе — стаканчик с кофе, дворняге — полпирожка) — и прошло ещё три часа в импровизированном лагере, разбитом километрах в трёх от места старта. Старшие подсказывают: 2 километра 700 метров.

Видео © LIFE

13:55 — по времени Байконура, 11:55 — по Москве. Ветер. Солнце. Обратный отсчёт. Трое землян покидают колыбель человечества на двенадцать дней.

Авторы Адель Романенкова