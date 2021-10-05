В Кремле рассказали, как Путин планирует отпраздновать день рождения

"Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, что он частенько проводит рабочие мероприятия. Но никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими отметит. Так бывает чаще всего", — отметил пресс-секретарь российского лидера.