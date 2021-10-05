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В Кремле рассказали, как Путин планирует отпраздновать день рождения

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в этом году сценарий праздника не будет особо отличаться от предыдущих лет.

5 октября, 10:52
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66601/photos/66538" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует в свой день рождения, 7 октября, провести рабочие встречи, а вечером отметить праздник в кругу близких и друзей. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, что он частенько проводит рабочие мероприятия. Но никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими отметит. Так бывает чаще всего", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

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Песков добавил, что сейчас у президента "особо уже нет самоизоляции", так что она не повлияет на празднование.

Напомним, Путин с 14 сентября находился на самоизоляции после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Вышел с неё он лишь 29 сентября. Российский лидер назвал такую меру экспериментом и раскрыл, кто заболел в его окружении. На встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава государства признался, что титр антител у него был высокий, что и помогло избежать болезни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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