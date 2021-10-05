Опубликован первый тизер приквела "Игры престолов"

Американский интернет-сервис HBO Max опубликовал на своём ютуб-канале первый тизер сериала "Дом дракона", приквела "Игры престолов". Премьера запланирована на 2022 год, в картине снялись Мэтт Смит и Эмма Д'Арси. В ней зрители увидят масштабную междоусобную войну Таргариенов, описанную в книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". В сериале будет целых 17 драконов — основных воинов предков Дейенерис Бурерождённой.