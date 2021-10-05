НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Опубликован первый тизер приквела "Игры престолов"

События в "Доме дракона" разворачиваются за 200 лет до тех, что демонстрировались в известном сериале.

5 октября, 10:50

Скриншот © YouTube HBO Max

Американский интернет-сервис HBO Max опубликовал на своём ютуб-канале первый тизер сериала "Дом дракона", приквела "Игры престолов". Премьера запланирована на 2022 год, в картине снялись Мэтт Смит и Эмма Д'Арси. В ней зрители увидят масштабную междоусобную войну Таргариенов, описанную в книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". В сериале будет целых 17 драконов — основных воинов предков Дейенерис Бурерождённой.

"Боги. Короли. Огонь. Кровь. "Дом дракона" выйдет на HBO Max в 2022 году", — говорится в описании к тизеру.

СМИ назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"

СМИ назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"

Напомним, в 2019 году кинокомпания HBO заявила о том, что снимет приквел к "Игре престолов". Тогда же стало известно, что "Дом драконов" расскажет об истории дома Таргариен. В апреле 2021 года HBO объявил о начале производства нового сериала.

СМИ узнали о планах HBO Max снять "анимационную драму" по мотивам сериала "Игра престолов"

СМИ узнали о планах HBO Max снять "анимационную драму" по мотивам сериала "Игра престолов"

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Чувствовала себя ужасно": Актрисы из "Игры престолов" рассказали о пережитом во время самых жутких сцен

18 августа, 23:22

Друг раскрыл, кем на самом деле была жена Шаляпина, о богатстве которой ходили легенды

сегодня в 09:28

Названы самые популярные за рубежом российские сериалы

3 октября, 07:59

Зампред Правительства Ивановской области погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Белоруссии

сегодня в 11:37

Клиенты сообщают о сбое в приложении Сбербанка

сегодня в 11:35

Новости партнеров

Layer 1