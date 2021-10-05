Опубликован первый тизер приквела "Игры престолов"
События в "Доме дракона" разворачиваются за 200 лет до тех, что демонстрировались в известном сериале.
Скриншот © YouTube HBO Max
Американский интернет-сервис HBO Max опубликовал на своём ютуб-канале первый тизер сериала "Дом дракона", приквела "Игры престолов". Премьера запланирована на 2022 год, в картине снялись Мэтт Смит и Эмма Д'Арси. В ней зрители увидят масштабную междоусобную войну Таргариенов, описанную в книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". В сериале будет целых 17 драконов — основных воинов предков Дейенерис Бурерождённой.
"Боги. Короли. Огонь. Кровь. "Дом дракона" выйдет на HBO Max в 2022 году", — говорится в описании к тизеру.
Напомним, в 2019 году кинокомпания HBO заявила о том, что снимет приквел к "Игре престолов". Тогда же стало известно, что "Дом драконов" расскажет об истории дома Таргариен. В апреле 2021 года HBO объявил о начале производства нового сериала.
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