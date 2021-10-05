В Ульяновске пятиклассница во время видеозвонка подруге попыталась покончить с собой

В Ульяновске 11-летняя школьница позвонила подруге по видеосвязи и во время разговора попыталась покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Одноклассники рассказывают, что девочка была отличницей и знала темы на два урока вперёд, однако пятиклассница часто жаловалась приятелям на требовательность мамы, которая не пускала её гулять, и признавалась в планах совершить суицид. О своих намерениях она рассказала и в день происшествия, однако никто вновь не воспринял эти слова всерьёз.

Перед тем как позвонить подруге, девочка написала записку, где также заявила о ненависти к матери. При этом родители школьницы отмечают, что конфликтов в семье почти не было, пятиклассницу никто особо не ругал, а гулять она сама не особо хотела — была замкнутой и сидела дома.

Девочка выжила, сейчас она находится в тяжёлом состоянии, врачи делают всё возможное, чтобы спасти её. Мать школьницы систематически навещает дочь и находится на связи с медиками. По данным SHOT, следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.