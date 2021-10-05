Замминистра обороны РФ Картаполова уволили с военной службы

Замминистра обороны РФ уволили с военной службы. Видео © Телеканал "Звезда"

Генерал-полковник Андрей Картаполов освобождён от должности заместителя министра обороны и уволен с военной службы. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Указом президента заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной думы", — сказал Шойгу.

Кроме того, указом президента был также освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко. Министр обороны поблагодарил военных за высокий профессионализм, ответственность и усердие, проявленные во время службы.

Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил замглавы Минтруда Ольгу Баталину от занимаемой должности в связи с переходом в Государственную думу.