Замминистра обороны РФ Картаполова уволили с военной службы
Заместитель главы оборонного ведомства был избран депутатом Госдумы. Также сообщается об увольнении первого заместителя главнокомандующего ВМФ России Александра Витко.
Кадр из видео © Телеканал "Звезда"
Замминистра обороны РФ уволили с военной службы. Видео © Телеканал "Звезда"
Генерал-полковник Андрей Картаполов освобождён от должности заместителя министра обороны и уволен с военной службы. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Указом президента заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной думы", — сказал Шойгу.
Кроме того, указом президента был также освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко. Министр обороны поблагодарил военных за высокий профессионализм, ответственность и усердие, проявленные во время службы.
Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил замглавы Минтруда Ольгу Баталину от занимаемой должности в связи с переходом в Государственную думу.
Напомним, первый день работы нового, VIII созыва Госдумы назначен на 12 октября. С этого же дня прекратятся полномочия работы депутатов прошлого созыва.
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